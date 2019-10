Anunțul lui Denise Rifai după ce Cozmin Gușă s-a întors în PSD

Denise Rifai, mesaj emoționant

Jurnalista Denise Rifai a reacționat pe Facebook, luni seara, după anunțul privind intrarea în PSD a consultantului politic Cozmin Gușă.

Denise Rifai spune că îi urează atât lui Cozmin Gușă, cât și lui Rareș Bogdan, mult succes în activitatea politică și "sa dea Dumnezeu sa faca treaba multa pentru tara asta, caci e nevoie!".

"E nevoie de oameni politici de calibru si pe esichierul dreptei dar si pe cel al stangii romanesti, care s a depreciat ingrozitor in ultimii ani", a subliniat jurnalista Realitatea TV. Potrivit acesteia, Cozmin Gușă și Rareș Bogdan au avut intotdeauna crezurile lor, unele diferite, unele asemanatoare; insa marca Realitatea TV a ramas aceeasi, "totul sub conducerea editoriala a lui Cozmin si cu Rares in prime time".

Redăm mesajul inmtegral postat de Rifai pe Facebook:

"MULTUMESC DIN INIMA pentru sutele de mesaje pe care le am primit in aceasta seara ! Nu mai vorbesc de telefoane si mailuri !!!

O zi grea pentru noi toti, dar de ce nu, poate cu final castigator pentru Romania !!!

Am trait clipe similare odata cu intrarea lui Rares in politica. Si Realitatea a continuat sa existe!

Si nu mi a fost deloc simplu si nu ne a fost deloc simplu. Dar eu cred ca macar v am convins, ca noi, jurnalistii Realitatea, suntem oameni de buna credinta si luptam cu toate puterile noastre sa ducem spiritul acestei televiziuni mai departe, chiar daca unii dintre noi aleg sa isi continue cariera diferit. Si credeti ma!!!! Redactia noastra chiar este o redactie libera iar colegii mei, multi pe care dvs nu i vedeti la tv, sunt oameni foarte bine pregatiti si suntem uniti si normali la cap si discutam si analizam absolut tot ce se intampla, cu ochii unor oameni care lupta sa traiasca intr o Romanie in care sa se poata trai, intr o Romanie moderna si corecta!

Iar pe mine, ... ma stiti. Si sunt cu mult mai incapatanata si mai determinata decat ce se vede pe sticla. Si absolut nimeni si nimic nu ma poate deturna de la ce cred eu ca e drept si corect!!!

Si va promit si o sa va convingeti si dvs, pe parcurs, ca in emisiunile mele totul ramane asa cum este.

Si impreuna cu dvs vom critica tot ce e de criticat sau, dupa caz, ii vom sprijini pe toti cei care sunt oameni de calitate si vor sa munceasca pentru tara asta.

Lui Cozmin, ca si lui Rares, ii urez mult succes si sa dea Dumnezeu sa faca treaba multa pentru tara asta, caci e nevoie! E nevoie de oameni politici de calibru si pe esichierul dreptei dar si pe cel al stangii romanesti, care s a depreciat ingrozitor in ultimii ani. Amandoi au avut intotdeauna crezurile lor, unele diferite, unele asemanatoare; insa marca Realitatea TV a ramas Aceeasi in toti acesti ultimi 7 ani. Totul sub conducerea editoriala a lui Cozmin si cu Rares in prime time. Diferenta e ca acum, dvs sunteti cei care ii veti putea rasplati sau sanctiona pe amandoi, cu votul dvs, pentru activitatea lor!

Si mai e un lucru ce trebuie sa vi l spun. Pai la noi la redactie, nu e ca prin politica asta mare! La noi la statie, cota de gen e respectata cu supramasura chiar! Asa ca va dati seama ca nu prea se pune nimeni cu un cor de femei razboinice!

In tot cazul, va las ca am treaba multa. Nici brose n am apucat sa mi cumpar iar maine de dimineata, Incep audierile in parlament!!!!

Ps. Si apropos de cealalta informatie cu plecarea mea la tvr, Nu plec niciunde!

Iar de va fi vreodata cazul, o sa va anunt eu si o sa va iau cu mine!"

