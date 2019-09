Anunț de ultimă oră despre circulația pe Podul Grant. Traseul liniei navetă 641, modificat

Primăria Capitalei anunță că, începând de marți, linia navetă 641 circulă peste Podul Grant, ca urmare a reluarii traficului rutier în zonă.

"Ca urmare a reluarii circulatiei rutiere pe Pasajul Grant (pe prima banda) pe sensul dinspre Piata Presei spre Ghencea, incepȃnd cu data de 10.09.2019, linia naveta 641 va functiona intre Piata Presei si Ghencea pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasaj Grant, Calea Crangasi, Sos. Virtutii, Pasaj Lujerului, Str. Lujerului, Str. Brasov, Bd. Ghencea", a transmis Primaria Capitalei.



Autobuzele vor opri pe sensul spre terminalul "Ghencea" astfel:







- pe Bd. Marasti in statiile "Oprire" amplasate in zona Institutului de Agronomie si dupa intersectia cu Str. Alexandru Constantinescu;



- pe Str. Turda in statiile "Oprire" amplasate dupa intersectia cu Bd. Ion Mihalache, respectiv inainte de Pasajul Grant;



- pe Sos. Crangasi si Str. Virtutii, comun cu cele ale liniei 178, precum si in noua statie "Oprire" inainte de Bd. Uverturii;



- pe Str. Brasov comun cu cele ale liniilor 105, 173 si 221, precum si in noua statie "Oprire" situata dupa intersectia cu Bd. Timisoara;



- in terminalul "Ghencea", comun cu cele ale liniei R422.