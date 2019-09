Andreea Marin, dezvăluiri bombă din intimitate. "Sexul ţine de..."

Andreea Marin (44 de ani) a făcut dezvăluiri neașteptate. Vedeta a oferit detalii din intimitatea sa.

„Întreaga viaţă noi alergăm după echilibru. Nu ne înţegem pe noi, dar mai ales pe alţii, aşa că nu ştiu cum am vrea să-i schimbăm?! Am o înţelepciune a vârstei şi o linişte s-a aşternut în mine. Am întinerit. Am învăţat să spun NU.

Ajusesem să mă extenuez şi să ajung pe perfuzii din dorinţa de a-i ajuta pe toţi cei care mă solicitau. Cu toate acestea, nu mi-am neglijat relaţiile. Eu am dăruit foarte mult. Unii oameni merită ceea ce le dăruieşti, alţii nu se ridică la nivelul aşteptărilor”, a declarat Andreea Marin, potrivit click.ro.

În ceea ce privește viața intimă, Andreea Marin a lăsat să se înțeleagă că nu are motive să se plângă.

„Cel mai mult îmi plac la partenerul meu de viaţă bunătatea profundă, inteligenţa, umorul şi eleganţa. Eu cred că ţine ( n.r. sexul) ţine de partenerul pe care îl ai, nu de vârstă. După 40 de ani ajungi să te cunoşti mai bine, să ştii ceea ce îţi place, în general. Am o relaţie cu omul care se ascunde în spatele funcţiei de consul, dar recunosc că este diplomat. Dacă nu o să mai fie diplomat, eu tot o să fiu cu el”, a afirmat vedeta.