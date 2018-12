Accident înfiorător, în Argeş. Un nume mare din politică, mort între fiarele contorsionate

Un accident cu urmări deosebit de grave a avut loc, sâmbătă seara, în Argeş, la Poiana Lacului. Două autoturisme s-au făcut praf, în urma unei coliziuni directe, și un tânăr de 31 ani a decedat. Este vorba de Liviu Păunoiu, politician, membru al partidului Pro România.

Potrivit IPJ Argeş, un Opel şi un Smart s-au ciocnit frontal, după ce unul dintre şoferi a pătruns pe contrasens fără să se asigure.



O victimă a fost extrasă dintre fiarele contorsionate şi a fost preluată de către un echipaj medical care a încercat, conform protocolului, resuscitarea. În cele din urmă, doctorul de pe ambulanţa SAJ a declarat decesul, scrie ziarulargesul.ro.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Daniel Constantin, prim-vicepreşedintele Pro România, a scris: "Drum bun catre o lume mai buna, Liviu. Am aflat cu stupoare ca Liviu Paunoiu a trecut la cele vesnice la o varsta frageda... Ii multumesc inca o data pentru prietenie, colegialitate si devotament! Condoleante familiei pentru pierderea de neinlocuit!

Liviu este unul din acei oameni care au fost alaturi neconditionat in toate proiectele politice! Pro Romania Arges a pierdut un reper moral! Odihneste-te in pace, om bun!"