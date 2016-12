3 zodii ocrotite de Dumnezeu în 2017. Vor fi cele mai fericite. Urmează un an perfect

Divinitatea are planuri mari cu urmatoarele trei zodii, astfel ca le ofera un 2017 excelent. Se implica in proiecte de mare anvergura, castiga bani multi si chiar isi pot intalni jumatatea. Cu alte cuvinte, urmeaza un an perfect.

Iata care sunt cele trei zodii norocoase:

Leu

In 2017, pare ca atragi de partea ta norocul, bogatia si sansa tuturor semnelor zodiacale. Va fi un an special pentru tine, in care te vei bucura de mai multa vitalitate decat oricand si vei fi chiar exuberanta, vei avea o atitudine foarte optimista, vei fi creativa, placuta in sferele sociale si conditia ta fizica va fi, de asemenea, foarte buna. Vei avea prilejul sa iti demonstrezi abilitatile de lider la care ravnesti atat de mult, iar din luna august, roadele eforturilor tale se vor materializa in castiguri banesti.

Pesti

Viata amoroasa va fi extrem de prolifica in 2017. Te poti indragosti si vei avea succes pe plan sentimental. De asemenea, te vei distra, relaxa si bucura mai mult de viata in 2017, mai ales in primele sapte luni ale anului. Vei deveni mai constient de potentialul tau creativ si vrei exploata aceasta resursa. Tot in primele sapte luni ale anului, ai putea obtine castiguri la jocuri de noroc, iar daca iti doresti un copil, sunt sanse mari sa ramai insarcinata. Daca nu ai un serviciu, sunt sanse mari sa obtii unul in 2017.

Sagetator

Apare oportunitatea cumpararii unei case, mutarii intr-o locuinta mai mare sau chiar a mutarii peste hotare. Relatiile familiale se vor imbunatati in acest an. Te vei bucura de sprijinul familiei tale si de o atmosfera foarte placuta acasa. Este posibil ca familia ta sa se extinda anul acesta. Vei observa ca unele trasaturi se vor imbunatati din acest an: curiozitatea, spontaneitatea, gandirea logica, adaptabilitatea si comunicarea cu cei din jur. Atitudinea pozitiva pe care o vei dobandi te va ajuta sa atingi obiective inalte.