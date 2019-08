20 august 2019, Casa Alba, Washington - cum am inaugurat a doua oară un șantier

Petrișor Peiu, pentru Ziare.com: M-am uitat aproape o ora la fotografia facuta la intalnirea dintre delegatia romana si cea americana din 20 august 2019, la Washington. Presedintele Iohannis este insotit de 5 persoane, dintre care se remarca ambasadorul George Maior (cu rol protocolar, fara agenda si stilou pe masa) si Bogdan Aurescu, consilierul prezidential pentru politica externa. Presedintele Donald Trump este insotit de noua persoane, toate inarmate cu agende si stilouri, pregatite de munca.

Intalnirea de la Washington ar fi fost de asteptat sa proiecteze profesionalismul cu care Romania a ajuns sa trateze parteneriatul strategic cu Statele Unite. Eu unul m-as fi asteptat ca delegatia romana sa includa specialisti in toate problemele aflate pe agenda: securitate, energie, telecomunicatii, comert si investitii. Ar fi fost un semn de abordare profesionista, structurata, a celei mai importante relatii bilaterale pe care o are Romania. Cand colo, profesionistii romani erau unul singur, profesorul Aurescu, reputat specialist in drept public international. Vi se pare ca avem, la Bucuresti, vreun plan pentru a "cuceri" America, pentru a creste comertul si investitiile? Daca avem un plan, atunci acesta nu prea functioneaza.



Cifrele globale indica faptul ca, la sfarsitul anului 2016, companiile americane investisera 11,6 miliarde de dolari in Polonia, 6,6 miliarde de dolari in Ungaria, 5,5 miliarde de dolari in Republica Ceha si abia 2,6 miliarde de dolari in Romania (sursa: AICI, pag. 25) . De atunci, proportiile nu s-au schimbat, adica americanii au investit in Cehia de doua ori mai mult ca la noi, in Ungaria de doua ori si jumatate mai mult, iar in Polonia de aproape patru ori mai mult. In ceea ce priveste comertul bilateral, iata cum stam in comparatie cu vecinii