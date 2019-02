17 semne care îl trădează pe un NARCISIST

Narcisismul este o tulburare de personalitate căreia Freud i-a dedicat un studiu încă din 1914 și care face parte din aceeași categorie cu megalomania.

În opinia celebrului hipnoterapeut Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză, tulburarea narcisică de personalitate este o tulburare mentală care afectează aproximativ 1% din populație, cu o prevalență mai mare la bărbați decât la femei.

Narcisismul se caracterizează printr-un sentiment umflat de importanță de sine, o lipsă de empatie față de alții și o mare nevoie de admirație.

"Definiția distinctivă a tulburării de personalitate narcisistă este grandiozitatea – sentimentul exagerat de importanță de sine. Dacă trăiești cu această tulburare, e posibil să fii preocupat de putere, de prestigiu, de vanitate și să consideri că meriți un tratament special din partea celor din jurul tău. Tulburarea narcisistică de personalitate nu trebuie confundată cu o înaltă încredere în sine și cu o stimă de sine crescută", spune specialistul.

Potrivit psihologului, cei cu o stimă înaltă de sine pot fi și umili. Dacă trăiești cu o tulburare de personalitate narcisistă, ești probabil egoist, lăudăros și ignorant față de sentimentele și nevoile altora. Mult timp s-a crezut că indivizii care suferă de tulburare de personalitate narcisistă arată o înaltă stimă de sine la suprafață, însă în adâncul lor sunt foarte nesiguri. Această teorie susține că atitudinea de superioritate și încrederea de sine exagerată sunt folosite pentru protecția unui interior foarte sensibil.

"Studiile recente reduc teoria anterioară și acum indică faptul că, dacă suferi de tulburare de personalitate narcisistă, e posibil să ai cu adevărat o stimă de sine crescută – atât la suprafață, cât și în interior", explică hipnoterapeutul Eugen Popa.

17 semne și simptome care indică prezența narcisismului

În practica de specialitate, hipnoterapeutul Eugen Popa a identificat nu mai puțin de 17 semne care indică o tulburare de personalitate narcisistă, după cum urmează:

1. Își ocupă mintea cu fantezii ale unui succes nelimitat, povești de iubire ideale, putere, frumusețe, inteligență

2. Convingerea că este o persoană importantă care ar trebui să se asocieze numai cu persoane cu statut ridicat

3. Așteptări foarte mari ca toate dorințele și cerințele să îi fie împlinite

4. Nevoie de admirație constantă

5. Exagerarea realizărilor, aptitudinilor, talentelor

6. Este sigur că are întotdeauna dreptate

7. Este invidios și are o credință exagerată că ceilalți îl invidiează

8. Își stabilește obiective nerealiste

9. Are așteptări mari în ceea ce-l privește

10. Convingerea că nimeni nu ar trebui să-i pună la îndoială judecata

11. Profită de ceilalți pentru a avansa în viață și / sau pentru a obține ceea ce își dorește fără nicio remușcare față de cei de care s-a folosit pentru a ajunge acolo

12. Arogant, înverșunat

13. Ușor de rănit atunci când este respins

14. Insensibil la sentimentele altora

15. Mereu în căutare de putere

16. Răspunde criticilor cu rușine, furie și umilință

17. Devine imediat foarte gelos

Ne îndrăgostim inițial de narcisiști, dar ajungem să-i disprețuim

"Adesea, persoanele sunt inițial atrase de cei cu tulburare de personalitate narcisistă. Aceste persoane pot fi la început magnetizante, și e posibil să te simți atras de încrederea, asertivitatea și entuziasmul cu care pare că te înconjoară o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă. Cu toate acestea, când începi să cunoști persoana în profunzime, poți începe să disprețuiești aceleași trăsături care te-au atras inițial la persoană. Tulburarea narcisică este mult mai frecventă decât se crede, și asta pentru că cei mai mulți dintre cei care suferă de narcisism se ascund în public și se arată doar acasă, în cuplu și familie", mai spune hipnoterapeutul Eugen Popa, președintele Asociației Române de Hipnoză.