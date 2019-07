Wimbledon 2019 | Anunț de ultimă oră despre Simona Halep de la organizatori

Foto: gsp

Simona Halep și Victoria Azarenka se întâlnesc vineri, în turul trei la Wimbledon, în jurul orei 17:30. Meciul va fi transmis în direct de Eurosport și LIVE pe realitatea.net.

Simona Halep va juca în premieră pe arena centrală la această ediție a Marelui Șlem londonez.

Meciul cu Azarenka este al doilea al zilei de vineri, după cel de pe tabloul masculin, dintre sud-africanul Kevin Anderson și argentinianul Guido Pella, al cărui start e la ora 15:00, a scris gsp.

Simona Halep a prefațat confruntarea cu Viktoria Azarenka: "Va fi un mare challenge pentru mine, va fi o partidă foarte grea. Ea nu joacă foarte plat, dar e extrem de agresivă. Vreau să câştig, cum vreau să câştig orice partidă. Partea mentală va fi decisivă, dar e important să fiu tare pe picioare. Pentru că ea loveşte foarte tare. Trebuie să fiu agresivă. Dacă voi face un pas înapoi, nu am nicio şansă. Trebuie să mixez jocul şi să fiu agresivă".

Victoria Azarenka a spus: "Halep este constantă. Este foarte puternică, am avut câteva meciuri antrenante. Este o adversară dificilă şi a avut un joc consistent în ultimii doi ani. Ştie cum să joace în meciurile importante, are un Grand Slam în palmares, va fi captivant. Ultima dată când am jucat aici împotriva ei am avut ceva şanse în acel meci. Va fi o provocare bună pentru mine. Cheia va fi să îmi fac jocul, aceasta este cea mai bună abordare pentru mine, să îmi creez şanse şi să profit de ele, indiferent de adversară".

Simona Halep e văzută favorită de bookmakeri în fața dublei câștigătoare de la Australian Open. Palmaresul direct dintre cele două este egal, 2-2. Simona a câștigat singurul meci pe iarbă, în optimile de finală de la Wimbledon 2017, scor 7-6(3), 6-2.