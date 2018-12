Viorica Dăncilă, atac la Iohannis: "Acele acuzații și jigniri nu trebuiau făcute de președinte"

Viorica Dăncilă a declarat, luni, că se simte jignită de ieşirile publice ale preşedintelui Klaus Iohannis la adresa sa, spunând că acestea nu ar trebui să existe la adresa niciunei femei.

Întrebată ce a jignit-o, Dăncilă a spus că expresiile "femeia aceasta" şi "nu ştie funcţionarea statului".

"M-au uimit declarațiile făcute de domnul președinte, care a venit cu acele acuzații și jigniri care nu trebuie făcute de nimeni și împotriva nu numai a unei femei premier, ci a oricărei femei. Este o atitudine pe care nu trebuie să o aibă președintele României. Acest lucru nu a făcut decât să adâncească falia dintre instituția prezidențială și premier. În momentul în care spui că femeia aceasta nu cunoaște funcționarea statului, nu e un lucru care să își facă cinste", a spus Viorica Dăncilă.

Mai mult decât atât, Viorica Dăncilă a mai spus că se aștepta la o explicație în ceea ce privește refuzul lui Iohannis legat de numirea a doi miniştri.

"Avem o singură alternativă, să așteptăm decizia CCR pentru că am văzut că domnul președinte nu vrea nicio nominalizare până atunci. Am discutat cu domnul președinte la telefon, am spus că aștept o motivație pentru refuzul primelor propuneri, pentru că atunci când refuzi pe cineva, trebuie să ai un argument. Mă așteptam să am o explicație. Dacă spunea că sunt motive temeinice, atunci poate luam chiar în calcul schimbarea unei propuneri, dar nu am avut nicio explicație", a mai spus premierul României.

Dăncilă a mai explicat ceea ce consideră că trebuie să facă Guvernul în această perioadă.

"Eu cred că trebuie ca Guvernul și premierul să își canalizeze toată energia pentru îndeplinirea programului de guvernare, pentru exercitarea președinției europene. Noi deja am început să preluăm președinția UE", a explicat Dăncilă.