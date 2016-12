Veste proastă pentru românii cu credite în lei! RATE MAI MARI, la începutul lui 2017

Românii cu credite în lei intră în 2017 cu dobânzi mai mari decât cele din acest an, având în vedere că indicatorii ROBOR, la care sunt raportate dobânzile la împrumuturile în monedă locală, au crescut pe final de an, însă rămân sub nivelul de la finalul anului trecut.

În cazul creditelor cu dobânda raportată la ROBOR la 3 luni, categoria cea mai larg răspândită având în vedere că intră inclusiv creditele Prima Casă, dobânda pentru următorul trimestru va fi mai mare cu 0,21 puncte procentuale față de cea din ultimul trimestru din 2016, având în vedere că indicatorul de referință a crescut de la 0,69% pe an la 30 septembrie, la 0,9% în 30 decembrie. Nivelul ROBOR la trei luni din 30 septembrie a fost, de altfel, foarte aproape de minimul istoric atins de acest indicator, respectiv 0,68% pe an.

Cu toate acestea, în primul trimestru al anului viitor, dobânzile la creditele în lei aflate în derulare vor fi mai reduse cu 0,12 puncte procentuale față de perioada similară din 2016, deoarece indicatorul de referință pentru acea perioadă s-a situat la 1,02% pe an, informează AGERPRES.

Pentru creditele cu actualizarea dobânzii la șase luni, situația este similară, însă diferențele sunt mai mici. În primul semestru din 2017, dobânda va fi mai mare decât cea din semestrul doi din 2016, însă cu doar 0,05 puncte procentuale, având în vedere că ROBOR la 6 luni a urcat de la 1,06% la 30 iunie la 1,11% pe an la 30 decembrie.

Și în acest caz, însă, dobânzile vor rămâne mai reduse decât cele din primul semestru al anului trecut, când indicatorul de referință s-a situat la 1,34% pe an.

Pentru creditele cu raportarea dobânzii la ROBOR la 12 luni, dobânzile în 2017 vor fi mai mici decât în 2016 cu 0,27 puncte procentuale, pentru că indicatorul de referință a scăzut de la 1,52% pe an la 30 decembrie 2015 la 1,25% pe an un an mai târziu.

Potrivit legislației în vigoare, creditele în lei, cu dobândă variabilă, acordate pe piața din România sunt stabilite în funcție de indicatorul ROBOR plus o marjă fixă pe toată perioada de derulare a împrumutului. Astfel, instituția de credit poate modifica dobânda pe parcursul contractului doar în funcție de fluctuația indicatorului de referință, nivelul luat în calcul fiind cel anunțat de Banca Națională a României în ultima zi a perioadei de referință pentru perioada următoare.