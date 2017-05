Vești bune pentru șoferi români despre returnarea TAXEI AUTO

Memorandumul prin care se va stabili modalitatea de returnare către cetățeni a contravalorii timbrului de mediu este în lucru și ar putea avea o variantă finală săptămâna viitoare, a declarat, joi, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

Taxa auto pentru autovehicule la prima înmatriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007, imediat după aderarea României la Uniunea Europeană. La acea vreme, taxa de primă înmatriculare se calcula în funcție de trei variabile: vechimea mașinii, tipul de catalizator (euro) și capacitatea cilindrică a mașinii.

Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificată, iar Guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atât la reînmatricularea mașinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cât și pentru cei care aduceau mașini din Vest. Începând cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendată până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care o plătiseră urmau să primească banii înapoi.

Din 15 martie 2013, intră în vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2 înscrise în cartea de identitate a mașinii.

Timbrul de mediu pentru autovehicule este inclus în cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, spune că Guvernul se va mișca repede în legătură cu returnarea timbrului de mediu:

"Noi ne dorim să reparăm nedreptățile făcute vizavi de taxa de poluare sau pe anumite taxe care s-a demonstrat că au fost și ilegale. Întâi să luăm primul pas să ne derogăm de aceste nedreptăți și la ora actuală lucrăm la emiterea unui Memorandum, în Grupul de lucru format din angajații Ministerului Mediului, respectiv cei din Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Finanțelor pentru a termina cu partea de despăgubiri (...) În perioada următoare, după ce avem toate datele, o să ne putem gândi la o variantă (de înlocuire a taxei auto, n.r.), dar până atunci e important să reparăm nedreptățile făcute cetățeanului. Noi sperăm ca Memorandumul să fie gata poate chiar săptămâna viitoare. Eu am promis, încă de la bun început, că ne vom mișca repede", a spus Gavrilescu.

Potrivit ministrului Mediului, înainte de se vorbi despre o altă taxă auto este nevoie de o analiză de impact, iar măsurile luate trebuie să ai aibă o notă de fundamentare serioasă pentru a nu greși.

'Ulterior, pe viitor, după ce analizăm în primul rând câte mașini au intrat în România, ce motoare au etc. vom face o analiză. Eu consider că trebuie făcută, de fiecare dată, o analiză de impact, trebuie să vezi exact care este realitatea. Nu trebuie niciodată să iei niște măsuri fără să ai o notă de fundamentare foarte bună, astfel încât să nu se mai facă greșeli cum s-au făcut în anii precedenți. Dovadă că acum Guvernul acesta, PSD-ALDE, trebuie să plătească niște ilegalități, în primul rând, vizavi de a anumite taxe. De aceea, eu eu îi rog pe toți românii să mai aibă un pic de răbdare, pentru toate lucrurile, așa cum le-am promis, le facem în timpul pe care ni l-am dorit și pe l-am propus și pentru care am fost învestiți în funcțiile de miniștri și, bineînțeles, Guvernul României ca executiv', a afirmat Grațiela Gavrilescu.

Ministerul Mediului a anunțat, în luna aprilie, că va elabora un Memorandum în care se va stabili modalitatea de returnare a timbrului de mediu către cei care au achitat această taxă, în urma analizelor ce vor fi efectuate de către specialiști în cadrul unui Grup de lucru.

'Legat de timbrul de mediu, chiar ieri (marți, 11 aprilie 2017, n.r.) am vorbit cu domnul ministru al Finanțelor pentru a face un Grup de lucru, împreună cu dumnealor, astfel încât să putem să venim în Guvernul României cu un Memorandum, în urma analizei făcute și bineînțeles cu un plan de măsuri pertinent pentru perioada următoare. Cred că după ce o să facem analiza și o să știm exact la câte persoane trebuie să restituim în urma proceselor care au avut loc și au avut sentințe definitive, să vedem exact suma și numărul lor. Consider că trebuie să ținem cont foarte mult de hotărârile judecătorești, după care să vedem la câte persoane fizice trebuie să restituim această taxă și, bineînțeles, la câte persoane juridice. Vom prezenta, așadar, un astfel de plan în perioada următoare, este o prioritate pentru că trebuie să rezolvăm această problemă. Suma nu este mică', a menționat Gavrilescu.

Referitor la înlocuirea timbrului de mediu cu un sistem de stickere colorate, în funcție de nivelul de poluare al autovehiculului, ministrul Mediului a precizat că nu va lua o decizie care ar avea repercursiuni asupra cetățenilor, iar situația trebuie analizată foarte bine.

'La nivelul Ministerului Mediului se va face un Grup de lucru cu toți specialiștii în domeniu, astfel încât să găsim optimul pentru a rezolva această problemă și consider că nu trebuie să ne grăbim, ci trebuie să analizăm foarte bine situația. Să vedem ce au făcut și celelalte state din Europa. Ne vom mișca destul de repede, dar nu voi lua niciun fel de decizie care va avea repercursiuni asupra buzunarului cetățeanului', a spus ministrul Mediului, citat de Agerpres.

La începutul lunii aprilie, fostul ministru al Mediului, Daniel Constantin, declara că suma estimată pe care statul român ar trebui să o returneze celor care au plătit timbrul de mediu se ridică la 6,4 miliarde de lei.

De asemenea, Constantin a prezentat, în cadrul conferinței de bilanț din 4 aprilie, varianta înlocuitoare a timbrului de mediu, respectiv stickerele colorate, acordate în funcție de certificatul de calitate pe care îl are fiecare autoturism.