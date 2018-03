Un avion cu aur, platină şi diamante a început să piardă din încărcătură după decolare. Ce a urmat?

Un avion cu zece tone de aur, platina si diamante a pierdut o parte a incarcaturii dupa ce a decolat, joi, de pe Aeroportul Yakutsk, scrie Siberian Times. Aeronava cargo AN-12 a Nimbus Airlines a avut probleme la decolare, iar pretioasa incarcatura a inceput sa cada pe pista.

Unele lingouri de aur au ajuns si la 26 de kilometri de aeroport. Echipajul a decis imediat dupa incident sa aterizeze pe aeroportul Magan, din apropiere.



Politia a inchis accesul si a declansat, impreuna cu serviciile secrete, o vasta operatiune de recuperare a incarcaturii, in valoare totala de 368 milioane de dolari.



Avionul urma sa zboare catre Krasnoyarsk si, ulterior, catre mina Kupol.



Incarcatura ar apartine companiei miniere Chukota, detinuta in proportie de 75% de firma canadiana Kinross Gold, noteaza hotnews.ro.



Echipa tehnica de la aeroportul Yakutsk ce a pregatit avionul pentru decolare a fost arestata.



Cel putin 172 de lingouri, in greutate totala de 3,4 tone, au fost recuperate pana acum din zona, a declarat o sursa din ministerul de interne pentru agentia TASS.