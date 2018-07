Un artist celebru a devenit tată

Cântăreţul canadian Michael Bublé a devenit tată pentru a treia oară, soţia sa, actriţa argentiniană Luisana Lopilato, născând o fetiţă, informează purepeople.com

Informaţia a fost făcută publică de Lopilato, pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram. Actriţa a publicat şi o fotografie cu o mână a fetiţei, al cărei nume este Vida Amber Betty.

Naşterea vine după un episod dureros din viaţa cuplului, care mai are doi copii, Noah, în vârstă de patru ani, şi Elias, în vârstă de doi ani.

În 2016, Noah a fost diagnosticat cu cancer la ficat.

Bublé, în vârstă de 42 de ani, şi-a întrerupt orice activitate artistică pentru a fi alături de micuţ, care, în prezent, se simte bine.

Michael Bublé şi Luisana Lopilato, în vârstă de 30 de ani, s-au căsătorit în martie 2011.

Cântăreţul, care a devenit cunoscut pe plan internaţional graţie unor piese precum "Haven't Met You Yet", "Home" şi "Save the Last Dance for Me", a primit de-a lungul carierei mai multe premii, printre care patru Grammy. Michael Bublé a vândut peste 75 de milioane de albume la nivel mondial.

Luisana Lopilato a apărut în câteva seriale de televiziune sud-americane, printre care "Chiquititas, la historia" şi "Rebelde Way", şi a lucrat în trecut ca model.

Sursa