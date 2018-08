Tot ce trebuie să ştii despre una dintre cele mai în vogă diete: cura cu usturoi

Cura de slabire cu usturoi este simpla si nu impune un regim alimentar special. Ea se bazeaza pe schimbarea metabolismului.

Pentru pregatirea produsului pe care se bazeaza dieta cu usturoi, nu trebuie folosite sub nici o forma tacamuri din metal.



Se iau 8 catei mari de usturoi , se curata, se zdrobesc in piulita de lemn sau pe un tocator de lemn (cu ciocanul de snitele tot din lemn), apoi se amesteca cu 250 g miere de albine si 500 ml otet de mere si se baga intr -un borcan de 800 g, inchis cu capac. Compozitia se lasa trei zile la rece, in camara, amestecandu-se de doua- trei ori pe zi, cu o lingura de lemn, scrie frunza-verde.ro. Dupa cele trei zile, se ia cate o lingura dimineata si alta seara.