Dragnea: Declaraţia 600 se amână. S-ar putea merge până la eliminarea acestui formular

Formularul 600, incert

Şeful PSD Liviu Dragnea a anunţat că nimeni nu a înţeles formularul 600, iar Ministerul Comunicațiilor a comunicat foarte prost. Astfel, conform acestuia, se va amâna depunerea acestui formular până pe 1 martie. "S-ar putea merge până la eliminarea acestui formulare însă trebuie să se găsească o altă soluţie", a completat şeful PSD.







Liviu Dragnea a mai spus că pe 31 ianuarie va avea loc prima şedinţă de Guvern în care se va adopta un ordin pentru amânarea depunerii formularului 600 până la 1 martie pentru a se clarifica situaţia. "Condiţia este să se găsească o soluţie pentru cei care trebuia să plătească aceste contribuţii, să rămâne asiguraţi în sistemul de asigurări", a spus acesta, adăugând că ordinul trebuie să prevadă nişte măsuri tranzitorii.

"Am avut o întâlnire, doamna prim ministru cu mine, colegii de la ALDE, cu ministrul Mişa, am discutat despre declaraţia 600, am solicitat pe 31 ianuarie, în prima şedinţă de guvern, să adopte ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie pentru a le da posibilitatea ca în perioada următoare să meargă până la eliminarea declaraţiei 600 cu condiţia să gasească soluţia pentru ca persoanele fizice care trebuiau să plătească aceste contribuţii să ramână asiguraţi în sistemul de asigurări. Şi să găsească o soluţie civilizată pentru a evita disconfortul celor care au fost sau cei care ar trebui să meargă să depună această declaraţie ", a declarat preşedintele PSD.

Liviu Dragnea a mai precizat că, în cazul celor care au depus deja declaraţia, vor fi prevăzute în ordonanţă măsuri tranzitorii.

"S-a promovat şi s-a comunicat foarte prost. Din acest motiv, le-am cerut colegilor mei să nu se mai exprime pe acest subiect pentru că majoritatea nu l-au înţeles, nici nu a fost explicat bine. După ce se instalează Guvernul, să explice în detaliu despre ce e vorba", a completat Dragnea.

"Le-am cerut colegilor mei să nu se mai expună pentru că majoritatea nu au înţeles formularul 600", a afirmat şeful PSD, adăugând că după ce se va instala Guvernul o să explice despre ce este vorba.

Acesta a mai spus că vor exista discuţii cu cei care trebuie să plătească contribuţiile care trebuie declarate în formularul 600.

Conform lui, persoane care au terenuri în arendă trebuie să completeze acele documente.

Anterior acestor declraţii, surse apropiate discuţiilor precizat că noul termen de depunere a declaraţiei 600, privind venitul asupra cărora se vor declara şi plăti contribuţiile sociale şi de sănătate pentru veniturile extrasalariale mai mari de 1.900 de lei pe lună, va fi amânat până la 31 martie, informează economica.net. În plus, ar putea fi făcute modificări și la plafon (1.900 de lei pe lună, 22.800 de lei pe an), astfel încât mai puţine persoane să fie obligate să depună fomularul 600 la ANAF.

Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea au avut luni o discuție decisivă pe acestă temă.

Declarația 600 trebuia depusă până la 31 ianuarie 2018 de către cei care, în 2017, au obținut venituri din activități independente echivalente cu cel puțin 12 salarii minime pe an.

Mai exact, declarația 600 trebuie semnată de către persoanele care, în anul fiscal precedent, au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau din alte surse.