Astazi vremea va fi apropiata de normal din punct de vedere termic în nord şi nord-est şi se va menţine deosebit de calda pentru aceasta data în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 1...3 grade în nordul Moldovei şi 16...18 grade în regiunile sudice şi sud-estice. Suntem sub atentionare meteorologica cod galben de ploi insemnate cantitativ pana maine la pranz in jumatatea de vest a ţarii şi la munte, unde vor fi înnorari şi va ploua, pe arii mai extinse spre seara şi se vor cumula izolat 10...15 l/mp. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil. Pe crestele montane vor fi precipitaţii sub forma de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte, în special în zona înaltã a Carpaţilor Meridionali, unde rafalele vor depaşi temporar 80 km/h, iar pe arii restrânse şi în rest. În zonele joase, izolat se va semnala ceaţã.***

In capitala, vremea se va menţine deosebit de caldã pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în prima parte a zilei. Temperatura maxima se va situa în jurul a 16 grade.***

La munte, cerul va fi mai mult noros, iar treptat dinspre masivele vestice aria ploilor se va extinde şi va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane. Temporar ploile vor fi moderate cantitativ în Carpaţii Occidentali, în nordul Carpaţilor Orientali şi vestul Carpaţilor Meridionali, unde se vor acumula cantitaţi de apa ce vor depãşi 20...25 l/mp şi pe arii restrânse 40 l/mp. La altitudini mari, precipitaţiile vor fi mai ales sub forma ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificari, în zona înalta, viteze mai mari urmând a se înregistra în cea a Carpaţilor Meridionali.