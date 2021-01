Val de AER POLAR peste România: temperaturi de -20 de grade!

Temperaturile maxime vor fi, în general, între -10 și 0 grade.

Mare atenție dacă mergeți cu mașina! Șoselele vor fi acoperite cu polei.

"Pana pe 20 ianuarie, vremea va fi extrem de rece mai ales noaptea, si dimineata va fi ger. In nord est si nord vest si centru, apoi in celelalte regiuni, vor fi minime sub -10 si se vor incadra intre -18 si -8 grade, cele mai scazute valori in depresiuni montane, estul Transilvaniei, cu -20. Temperaturile maxime vor fi negative, intre -10 si 0 grade, si ghetus local", a declarat, la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Oana Catrina.