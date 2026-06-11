România, lovită de un val de aer rece. Temperaturile scad brusc, iar furtunile se extind în toată țara. Avertismentul meteorologilor

Sursă: Realitatea.net

România se confruntă cu o schimbare importantă a vremii, după ce o masă de aer polar oceanică formată deasupra Atlanticului de Nord a început să avanseze spre estul Europei. Fenomenul va aduce ploi, furtuni, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii în majoritatea regiunilor țării.

Meteorologii anunță că temperaturile vor scădea semnificativ în interval de doar câteva ore. În unele zone, diferențele față de valorile înregistrate în ultimele zile pot ajunge la aproximativ 10 grade Celsius. Schimbarea vine după o perioadă cu temperaturi ridicate pentru această perioadă a anului.

Furtuni și ploi abundente în mai multe regiuni

Odată cu pătrunderea aerului rece, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în numeroase zone din țară. Cantitățile de apă pot fi însemnate, mai ales în regiunile aflate sub avertizări meteorologice.

Specialiștii avertizează că fenomenele severe se vor manifesta pe arii extinse, iar vremea se va răci treptat de la vest către est. În zonele montane, efectele frontului rece vor fi resimțite încă de la începutul perioadei de instabilitate.

Temperaturi mai apropiate de valorile normale

După valul de căldură din ultimele zile, răcirea va aduce temperaturi mai apropiate de normalul perioadei. Maximele vor coborî semnificativ în multe regiuni, iar nopțile vor deveni mai răcoroase. Meteorologii monitorizează evoluția frontului atmosferic și atrag atenția că vremea instabilă se va menține și în următoarele zile. În funcție de evoluția fenomenelor, avertizările meteo pot fi actualizate.