Peisaj de INFERN roșu în Creta, după o furtună de praf saharian. Zborurile au fost anulate, vârstincii cred că vine Judecata de Apoi - VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

O furtună masivă de praf saharian a înroșit cerul insulei Creta, transformând peisajul într-unul infernal și provocând haos pe aeroportul din Heraklion. Vizibilitatea a scăzut sub 1 kilometru, iar mai multe zboruri au fost anulate sau redirecționate din cauza condițiilor periculoase. Un fenomen similar a fost semnalat în Libia.

„Părea sfârșitul lumii” – localnicii descriu scenele

Locuitorii au relatat imagini „ca dintr-un film apocaliptic”, cu străzi, clădiri și palmieri acoperiți de un strat gros de praf roșiatic. „A fost ca sfârșitul lumii”, a spus un martor, în timp ce fotografiile au devenit virale pe rețelele sociale, potrivit Greekcitytimes.

Avertismente de sănătate: aer irespirabil, particule toxice

Autoritățile au emis avertizări pentru populație, în special pentru copii, vârstnici și persoane cu probleme respiratorii. Concentrația de particule a atins niveluri extrem de ridicate, iar oamenii au fost sfătuiți să rămână în interior.

Furtuna a fost amplificată de vânturi puternice, care au generat chiar și fenomene asemănătoare tornadelor, unele vehicule fiind răsturnate în zonele afectate.

Situația se poate îmbunătăți abia în cursul nopții

Meteorologii spun că transportul de praf saharian este obișnuit primăvara, însă intensitatea acestui episod este neobișnuit de mare. Condițiile ar urma să se amelioreze treptat în cursul nopții, pe măsură ce vânturile slăbesc.