În conformitate cu adresa Curții de Apel Constanța, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Constanța, sub nr. 16974/28.08.2025, prin care s-a adus la cunoștință dispunerea măsurii arestului preventiv față de Radu Cristian, primarul municipiului Mangalia, astăzi, 28 august 2025, a fost emis Ordinul nr. 393 privind constatarea suspendării de drept a mandatului de primar al municipiului Mangalia al lui Radu Cristian.



Potrivit reprezentanților Instituției Prefectului Județului Constanța, ordinul i-a fost comunicat lui Radu Cristian, iar suspendarea durează până la încetarea măsurii arestului preventiv, au mai precizat reprezentanții Instituției Prefectului Județului Constanța, citați de Ziua de Constanța.

Edilul a fost arestat preventiv în ziua de 27 august, pentru comiterea a cinci infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată și o infracțiune de spălare a banilor.

Un avocat va asigura interimatul

Potrivit legii, viceprimarul Paul Foleanu, avocat de profesie, va asigura interimatul funcției, până la clarificarea situației juridice și administrative a edilului arestat.

Procurorii DNA Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva primarului Radu Cristian, acuzat de cinci infracțiuni de luare de mită și o infracțiune de spălare a banilor.

În perioada 2020–2025, acesta ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, peste 645.000 de euro pentru eliberarea unor documente urbanistice, inițierea unor hotărâri de consiliu și favorizarea unor persoane în legătură cu activitatea Primăriei. O parte din sume ar fi fost disimulată prin achiziția hotelului Topaz, scrie presa locală.