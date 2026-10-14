Ștrudel cu mere, scorțișoară și stafide, desertul care aduce toamna în farfurie: rețeta simplă, în doar câțiva pași

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 oct. 2026, 10:42

Toamna este sezonul merelor aromate și al deserturilor care umplu casa de miros de scorțișoară și vanilie. Un ștrudel cu mere caramelizate, stafide dulci și nuci crocante este o alegere potrivită pentru zilele răcoroase de octombrie. Preparat din foi de plăcintă rumenite și o umplutură bogată în arome, desertul poate fi servit simplu, cu sos de caramel sau alături de o cupă de înghețată de vanilie.

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