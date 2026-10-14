Ștrudel cu mere, scorțișoară și stafide, desertul care aduce toamna în farfurie: rețeta simplă, în doar câțiva pași

Toamna este sezonul merelor aromate și al deserturilor care umplu casa de miros de scorțișoară și vanilie. Un ștrudel cu mere caramelizate, stafide dulci și nuci crocante este o alegere potrivită pentru zilele răcoroase de octombrie. Preparat din foi de plăcintă rumenite și o umplutură bogată în arome, desertul poate fi servit simplu, cu sos de caramel sau alături de o cupă de înghețată de vanilie.
Ce ingrediente sunt necesare pentru ștrudelul cu mere
Pentru această rețetă, ai nevoie de ingrediente ușor de găsit, care combină dulceața merelor și a stafidelor cu aroma condimentelor și textura crocantă a nucilor, potrivit Click.ro.
Ingrediente:
1 pachet de foi pentru plăcintă;
1 kg de mere;
80 g de zahăr brun;
2 linguri de miere;
80 g de stafide;
100 g de nuci tocate grosier;
50 g de unt;
2 linguri de pesmet;
1 linguriță de scorțișoară;
¼ linguriță de nucșoară;
¼ linguriță de ghimbir pudră;
1 linguriță de extract de vanilie;
1 lingură de zeamă de lămâie;
zahăr pudră, pentru decor.
Cum se prepară umplutura de mere caramelizate
Primul pas este pregătirea merelor. Acestea se curăță de coajă și de cotor, se taie cubulețe și se stropesc cu zeamă de lămâie, pentru a-și păstra mai bine culoarea.
Într-o tigaie încăpătoare se topesc 30 de grame de unt, apoi se adaugă merele și zahărul brun. Compoziția se gătește la foc mediu timp de 8-10 minute, amestecând din când în când, până când fructele se înmoaie ușor și încep să se caramelizeze.
Se adaugă mierea, stafidele, nucile tocate, scorțișoara, nucșoara, ghimbirul pudră și extractul de vanilie. Ingredientele se mai lasă pe foc 2-3 minute, pentru ca aromele să se combine, apoi umplutura se ia de pe aragaz și se lasă la răcit.
Rularea și coacerea ștrudelului, pas cu pas
Untul rămas se topește, iar foile de plăcintă se întind pe suprafața de lucru și se ung pe rând cu puțin unt, după care se suprapun. Pe ultima foaie se presară pesmetul, având grijă ca marginile să rămână libere. Acesta ajută la absorbția unei părți din umiditatea umpluturii.
Compoziția de mere se distribuie de-a lungul uneia dintre laturile lungi, apoi foile se rulează cu grijă, pentru a obține un ștrudel compact. Marginile se îndoaie spre interior, astfel încât umplutura să nu iasă în timpul coacerii.
Ștrudelul se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, se unge cu puțin unt și se introduce în cuptor. Se coace timp de 30-35 de minute, până când foile capătă o culoare aurie și devin crocante.
Idei pentru a servi desertul de toamnă
După coacere, ștrudelul se lasă să se răcorească timp de 10-15 minute, apoi se pudrează cu zahăr și se taie felii. Poate fi servit simplu, pentru a pune în valoare aroma merelor și a condimentelor, sau alături de miere, sos de caramel ori înghețată de vanilie.
Cu o umplutură dulce-acrișoară, nuci crocante și foi rumenite, ștrudelul cu mere este un desert potrivit pentru mesele în familie și pentru după-amiezile răcoroase de octombrie.