Rezultatul este un bacteriofag – un virus care infectează exclusiv bacterii și care nu reprezintă niciun pericol pentru oameni. Totuși, descoperirea deschide o nouă etapă în biologia sintetică, ridicând întrebări serioase despre limitele pe care ar trebui să le aibă utilizarea inteligenței artificiale în domeniul științelor vieții.

Cum a fost creat virusul cu ajutorul AI

Într-un studiu publicat în octombrie pe platforma științifică bioRxiv, cercetătorii americani au demonstrat modul în care algoritmii generativi de inteligență artificială pot proiecta viruși personalizați, capabili să atace anumite bacterii. În acest caz, modelul a fost „antrenat” pentru a identifica și distruge bacteria E. coli.

Specialiștii au subliniat că toate experimentele au fost realizate în condiții strict controlate, respectând protocoale de siguranță riguroase. Scopul nu a fost crearea unui agent patogen, ci explorarea potențialului AI în dezvoltarea unor tratamente inovatoare bazate pe virusuri care ar putea fi folosite, în viitor, pentru combaterea bacteriilor rezistente la antibiotice.

Implicațiile etice și riscurile tehnologice

Deși realizarea este spectaculoasă din punct de vedere științific, ea ridică o întrebare fundamentală: unde se trasează limita dintre progres și pericol? Pe măsură ce instrumentele de inteligență artificială devin tot mai performante și accesibile, specialiștii avertizează că există riscul ca tehnologii similare să fie folosite în scopuri mai puțin sigure, în afara mediilor de cercetare controlate.

Ce este inteligența artificială

Inteligența artificială (AI) reprezintă un ansamblu de tehnologii care permit calculatoarelor să „învețe” și să execute sarcini complexe — de la recunoașterea imaginilor și interpretarea limbajului natural, până la analiza de date și luarea de decizii.

AI a devenit una dintre cele mai importante forțe ale inovației moderne, cu aplicații în medicină, educație, industrie și securitate. Totuși, experimentul de la Stanford demonstrează că această putere vine și cu o mare responsabilitate.