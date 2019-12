Motoarele diesel în sezonul rece. Ce sunt bujiile incandescente și cum funcționează?

La motoarele Diesel aprinderea amestecului aer-combustibil se efectueaza prin cresterea presiunii si temperaturii la sfarsitul cursei de comprimare, cu alte cuvinte prin auto-aprindere. Astfel, daca afara este rece, este foarte posibil ca temperatura si presiunea de la sfarsitul cursei de comprimare sa nu fie suficiente pentru auto-aprinderea amestecului aer-combustibil, scrie Autoovarom.

1 – injector

2 – bujie incandescenta

Pornirea unui motor Diesel devine dificila daca acesta este rece, deoarece la temperaturi scazute pierderea de compresie este mai frecventa. Din aceste motive, motoarele Diesel au nevoie de sisteme auxiliare de incalzire a amestecului aer-combustibil pentru pornirea la rece. Asistarea pornirii la rece a unui motor Diesel se face cu ajutorul unor bujii de pre-incalzire numite si bujii incandescente. La temperaturi scazute, bujiile sunt alimentate cu curent electric si degaja caldura in cilindri pentru a facilita pornirea motorului.

Bujiile incandescente pot atinge temperaturi foarte mari intr-un timp relativ scurt (850°C în aproximativ 4 secunde). Bujiile sunt alimentate de la acumulatorul automobilului si convertesc energia electrica in energie termica prin intermediul unei rezistențe electrice.



Calculatorul de injectie trimite informatii sistemului de control al bujiilor care comanda activarea acestora in doua faze distincte:

pornirea motorului: este faza in care bujiile sunt incalzite rapid pentru a asigura aprinderea amestecului aer-combustibil

functionare la rece: este faza ce urmeaza imediat dupa pornire si presupune utilizarea in continuare a bujiilor pentru a reduce zgomotul si emisiile de fum ale motorului

Durata fazei de functionare la rece, in care bujiile incandescente raman activate, depinde de temperatura motorului, putand atinge si pana la 3 minute.

Cand trebuie schimbate bujiile? Ce probleme apar daca amanam schimbarea la timp

O defectiune la sistemul de bujii incandescente inseamna de obicei bujii nefunctionale (arse) sau bujii incandescente uzate ori imbatranite al caror timp de pre-incazire creste si nu-si mai indeplinesc corespunzator functia.

De obicei, cartile tehnice ale autovehiculelor nu precizeaza o perioada pentru inlocuirea bujiilor incandescente, insa dupa 100.000 de km parcursi trebuie luata in calcul inlocuirea intregului set de bujii pentru a avea o functionare optima si uniforma a motorului. In cazul in care apare un defect la sistemul de pre-incalzire (bujii, conectori electrici, cablaj, modul de control, calculator de injectie) motorul prezinta urmatoarele simptome:

la rece porneste foarte greu sau nu porneste deloc

scoate fum negru-albastru

se aprinde martorul din bord pentru defecte legate de fiabilitatea motorului

motorul functioneaza zgomotos

Se recomanda inlocuirea intregului set pentru ca bujiile imbatranesc si daca montam bujii noi langa bujii vechi, vom avea porniri mai greoaie si neuninformitati in functionarea motorului, in faza de incalzire imediat dupa pornire.

Daca nu se inlocuiesc la timp, bujiile se pot rupe in momentul demontarii din cauza depunerilor si a coroziunilor aparute in timp, mai ales datorita nefunctionarii corespunzatoare a bujiilor. Acesta este un risc foarte mare deoarece bujiile rupte raman in chiulasa si se scot foarte greu, de multe ori fiind necesara demontarea sau chiar inlocuirea chiulasei de pe motor, operatiune care ia timp si implica bani.

Nu conduceti daca se aprinde martorul defectiune motor! Riscurile la care va expuneti sunt mari! Duceti masina intr-un service autorizat pentru investigatii.

Sfaturile Auto Ovarom: