Kathryn Sullivan, în vârstă de 63 de ani, a lucrat timp de un sfert de secol ca și casieră în bancă. Înainte de a fi disponibilizată, în luna iulie, femeia fusese implicată în proiectul de testare și dezvoltare a unui chatbot intern, numit Bumblebee, menit să preia interacțiunile cu clienții. Rolul ei era să corecteze erorile programului și să intervină atunci când răspunsurile automate nu erau satisfăcătoare.

„Am sprijinit întotdeauna modernizarea serviciilor și am crezut că tehnologia ne va ajuta, nu că ne va înlocui. Nici prin gând nu-mi trecea că după 25 de ani voi fi concediată pentru că am antrenat, fără să-mi dau seama, robotul care mi-a luat locul”, a declarat Sullivan pentru presa locală.

Concedieri contestate și critici la adresa băncii

După ce mai mulți angajați au fost disponibilizați, numărul apelurilor clienților a crescut semnificativ, ceea ce a demonstrat limitele sistemului automatizat. Confruntată cu valul de nemulțumiri, conducerea băncii a recunoscut că a gestionat greșit situația și a oferit foștilor salariați posibilitatea de a reveni pe alte posturi. Sullivan a refuzat însă, explicând că rolul propus nu era echivalent cu cel pierdut și nici nu garanta stabilitate.

Cazul său a atras atenția și pentru că, în paralel cu introducerea inteligenței artificiale, CBA a fost criticată pentru faptul că a angajat circa 100 de persoane în India, la doar câteva săptămâni după ce a disponibilizat peste 300 de australieni. Printre pozițiile mutate în străinătate se regăseau posturi cheie din domeniul IT și inginerie software.