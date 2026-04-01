Zi de doliu la Rapid: fosta handbalistă Roxana Moldoveanu s-a stins din viață la doar 43 de ani
Zi de doliu la Rapid: fosta handbalistă Roxana Moldoveanu s-a stins din viață la doar 43 de ani
Rapid București trece prin momente de profundă tristețe după dispariția fostei handbaliste Roxana Moldoveanu, care a încetat din viață la vârsta de numai 43 de ani, în urma unei boli grave.
O carieră promițătoare, întreruptă prea devreme
Născută în Oltenița, Roxana Moldoveanu a fost considerată una dintre cele mai talentate sportive ale generației sale în cadrul clubului Rapid, în anii ’90. Evoluțiile sale la nivel juvenil au adus rezultate importante, fiind parte dintr-o echipă de excepție.
Sub coordonarea antrenoarei Sultana Aiacoboae, tânăra handbalistă a cucerit două titluri naționale: la junioare III (sezonul 1997-1998) și la junioare II (1999-2000). Performanțele sale au confirmat un potențial uriaș pentru handbalul de seniori.
Din păcate, traseul său sportiv a fost frânat de o accidentare severă, care a împiedicat-o să își continue ascensiunea în sportul de performanță.
Legătura cu sportul a continuat
Chiar și după retragerea prematură din activitate, Roxana Moldoveanu a rămas aproape de domeniul care i-a definit viața. A absolvit UNEFS, specializându-se în kinetoterapie, și a continuat să promoveze valorile sportului.
Reprezentanții Rapid București au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care fosta sportivă l-a avut asupra clubului:
„Clubul Sportiv Rapid București își exprimă profunda tristețe și regretul nemărginit la trecerea în neființă a fostei noastre sportive, Roxana Moldoveanu (Morărescu), care ne-a părăsit mult prea devreme. A fost mai mult decât o sportivă - un exemplu de devotament și un caracter deosebit, care a luptat cu toată inima pentru culorile alb-vișinii.”
Dispariția Roxanei Moldoveanu lasă un gol în comunitatea sportivă și în rândul celor care au cunoscut-o.
Citește și:
- 20:04 - Lamine Yamal, criticat după accidentare: „Lipsă de profesionalism". Starul Barcelonei mânca McDonald's pe un jet privat cu mai puțin de 48 de ore înainte de meci
- 16:08 - România mizează pe turismul sportiv. Cum vor fi promovate competițiile naționale pentru a atrage vizitatori externi
- 09:22 - Modificări Cod Rutier: În ce condiții rămâi fără permis auto pe loc?
- 14:52 - Avans pentru mașinile „verzi” în Europa: Vânzările de electrice și hibride câștigă teren în primul trimestru
