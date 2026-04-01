Zi de doliu la Rapid: fosta handbalistă Roxana Moldoveanu s-a stins din viață la doar 43 de ani

Rapid București trece prin momente de profundă tristețe după dispariția fostei handbaliste Roxana Moldoveanu, care a încetat din viață la vârsta de numai 43 de ani, în urma unei boli grave.

O carieră promițătoare, întreruptă prea devreme

Născută în Oltenița, Roxana Moldoveanu a fost considerată una dintre cele mai talentate sportive ale generației sale în cadrul clubului Rapid, în anii ’90. Evoluțiile sale la nivel juvenil au adus rezultate importante, fiind parte dintr-o echipă de excepție.

Sub coordonarea antrenoarei Sultana Aiacoboae, tânăra handbalistă a cucerit două titluri naționale: la junioare III (sezonul 1997-1998) și la junioare II (1999-2000). Performanțele sale au confirmat un potențial uriaș pentru handbalul de seniori.

Din păcate, traseul său sportiv a fost frânat de o accidentare severă, care a împiedicat-o să își continue ascensiunea în sportul de performanță.

Legătura cu sportul a continuat

Chiar și după retragerea prematură din activitate, Roxana Moldoveanu a rămas aproape de domeniul care i-a definit viața. A absolvit UNEFS, specializându-se în kinetoterapie, și a continuat să promoveze valorile sportului.

Reprezentanții Rapid București au transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind impactul pe care fosta sportivă l-a avut asupra clubului:

„Clubul Sportiv Rapid București își exprimă profunda tristețe și regretul nemărginit la trecerea în neființă a fostei noastre sportive, Roxana Moldoveanu (Morărescu), care ne-a părăsit mult prea devreme. A fost mai mult decât o sportivă - un exemplu de devotament și un caracter deosebit, care a luptat cu toată inima pentru culorile alb-vișinii.”

Dispariția Roxanei Moldoveanu lasă un gol în comunitatea sportivă și în rândul celor care au cunoscut-o.