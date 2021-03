România a fost acuzată de blat de către bulgari, după ce a pierdut meciul de la Campionatul European din 1996, cu scorul de 1-2 contra Spaniei. După un turneu de excepție făcut în anul 1994, Generația de Aur nu a reușit să treacă de grupa de la EURO, cedând în toate cele trei partide disputate în cadrul turneului din Anglia.

Fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, a vorbit și el despre episodul în care jucătorii României au fost acuzați de blat și a dezvăluit că nu înțelegere rostul declarațiilor lui Florin Răducioiu. Actualul analist tv este de părere că nu se poate vorbi despre un aranjament al meciului și consideră că lipsa de concentrare din ultima partidă, cea cu Spania, a făcut ca evoluția „tricolorilor” să fie cu mult sub așteptările tuturor.

”Cum să vii cu așa ceva? Cum să declari așa ceva? Pentru mine, a fost cel mai bun atacant, Răducioiu. Are dreptul să spună ce vrea, dar să spună lucrurilor pe nume. Nu văd rostul declarațiilor sale. Eu sunt frământat că mai erau două minute până să se termine meciul cu Suedia și am primit gol. Sunt frământat de chestia asta. O să mă urmărească toata viața faza aceea cu Prunea, da? Că am primit gol cu Suedia."

