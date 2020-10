Un fotbalist din Liga 1, forțat să se retragă la doar 24 de ani! “Cea mai mare temere a devenit realitate!”

Alessio Carlone (24 ani) mijlocașul celor de la FC Botoșani, este nevoit să se retragă din fotbal, din cauza unor probleme cardiace.

Fotbalistul a anunțat prin intermediul unui mesaj emoționant că este obligat să renunțe la cariera de jucător.

“Pe 3 septembrie 2020 mi-a sunat telefonul. A fost un apel care avea să-mi schimbe viața complet. Pământul s-a scurs sub picioarele mele și am rămas fără cuvinte, cea mai mare teamă a mea s-a adeverit. Medicul mi-a spus că am o problemă genetică la inimă. A fost depistată și trebuie să îmi opresc activitatea fotbalistică imediat.” a scris Alessio pe Instagram.

