Un fost jucător de la FCSB și Viitorul, dezamăgit de România: “M-am simțit ca un străin în țara mea!”

Legitimat ultima dată la formația lui Gheorghe Hagi, Stoian a revenit în Italia în Serie B și va evolua pentru ultima clasată, Ascoli. Mijlocașul a declarat că este dezamăgit după cele două experiențe din Liga 1 și a mărturisit că s-a simțit ca un străin în țara sa natală.

“Ultima mea experiență a fost în România, la Viitorul, am evoluat și la FCSB, însă la cât am jucat în Italia, pot spune că atunci când m-am întors în țară parcă eram un străin. Sper ca suporterii să se întoarcă pe stadion cât mai repede posibil să pot vedea, din nou, atmosfera caldă, pe care am apreciat-o ca adversar” a declarat Adrian Stoian pentru Tuttomercatoweb.com.

La Ascoli, Adrian Stoian va mai fi coleg cu încă un fotbalist român. Mijlocașul Claudiu Micovschi (21 de ani) va evolua pentru ultima clasată din Serie B, după împrumutul de la Genoa.

