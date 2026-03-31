UPDATE - România a pierdut meciul cu Slovacia.

Naționala României este condusă pe terenul Slovacia într-un meci amical disputat la Bratislava, unde a întâlnit selecționata gazdă. Partida a început la ora 21:45, iar tricolorii au fost pregătiți de antrenorul secund Ionel Gane, în absența selecționerului Mircea Lucescu, care se confruntă cu probleme de sănătate.

Mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu

Înaintea fluierului de start, jucătorii României au transmis un mesaj emoționant pentru selecționerul lor, afișând un banner prin care i-au urat sănătate și recuperare rapidă.

Startul partidei a fost unul dificil pentru echipa României. În minutul 7, gazdele au deschis scorul după un autogol al atacantului Denis Bîrligea, care a deviat nefericit balonul în propria poartă.

Slovacii au controlat jocul în prima repriză, intrând la vestiare cu avantaj minim, 1-0.

Schimbare între buturi și gol rapid după pauză

La reluarea jocului, staff-ul tehnic al României a decis schimbarea portarului, Ionuț Radu fiind înlocuit cu Mihai Aioani.

Totuși, începutul reprizei secunde a adus o nouă lovitură pentru tricolori. În minutul 46, atacantul Strelec a majorat diferența pentru Slovacia, ducând scorul la 2-0.

Meciul amical s-a disputat pe arena Tehelné pole, stadion modern cu o capacitate de aproximativ 22.500 de locuri.

Confruntarea a avut loc după ce ambele echipe au ratat calificarea la turneul final al FIFA World Cup. România a pierdut în fața Turciei, scor 0-1, în timp ce Slovacia a fost învinsă de Kosovo, 3-4, în baraj.