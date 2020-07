Reacția patronului Rapidului după debutul șchiop din play-off: “Sunt supărat, trebuie să batem Petrolul”

Rapidiștii nu au reușit să se impună chiar dacă au avut un om în plus mai bine de jumătate de oră.

„Nu ai cum să fii mulțumit. Am pierdut două puncte, asta e, nu avem ce să mai facem. Trebuie să mergem să câștigăm la Petrolul. Sunt supărat, normal, voiam să câștigăm. Ne-am creat ocazii, nu a fost vina lui Dan. Nu a fost un ritm foarte ridicat și era normal să fie așa, după perioada de pauză. Am avut ocazii mari, dar nu am înscris”, a fost reacția omului de afaceri pentru Pro Sport.

După egalul împotriva argeșenilor, rapidiștii au urcat pe locul 5 în clasament și urmează să întâlnească sâmbătă Petrolul în etapa a doua a play-off-ului ligii secunde. Ploieștenii nu au jucat în runda inaugurală după ce 6 componenți ai lotului plus un membru din staff au fost descoperiți cu coronavirus.

