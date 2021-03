Dinamo se află într-o situație delicată din toate punctele de vedere în acest moment, iar umilința din ultima etapă din Liga 1, 0-5 cu Viitorul Constanța, a zguduit din temelii vestiarul lui Jerry Gane. Dacă din punct de vedere sportiv „câinii” au acuzat probleme, nici din punct de vedere financiar lucrurile nu stau tocmai bine, iar suporterii-acționari ai „alb-roșilor” sunt obligați să facă rapid rost de bani pentru a asigura continuitatea clubului.

Fostul oficial al câinilor, Florin Prunea, a câștigat și el procesul intentat fostei sale echipe și urmează să primească aproximativ 40.000 de euro. Fostul portar al Generației de Aur are de încasat salariile restante pe mai bine de jumătate de an și a mărturisit că nu a solicitat nici măcar un euro în plus. Prunea a dezvăluit că a fost contactat de un membru DDB pentru a ajunge la o înțelegere, dar totul s-a încheiat rapid, fără ca suporterii-acționari să mai dea vreun semn.

