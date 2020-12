Prima reacție a “Bursucului” după ultimele oferte primite: “M-au sunat foarte mulți impresari!”

După ce a decis de comun acord împreună cu oficialii clujenilor întreruperea contractului, Dan Petrescu a decis să ia o pauză și să își dedice timpul alături de familia sa. Dat ca și transferat la foarte multe echipe în ultimele săptămâni, “Bursucul” nu a luat până în acest moment nicio ofertă în calcul și își dorește acum doar să se relaxeze, după o lungă perioadă de agitație.

“Mă duc la familie, am nevoie de pauză. Asta a fost realitatea, plec în Dubai, familia e acolo, ne întâlnim pentru Crăciun, revelion și după vedem ce va fi în continuare. Dacă erau oferte multe poate acum eram acolo. Am spus că aș vrea să mă gândesc după anul nou.

M-au sunat foarte mulți impresari, dar deocamdată doar discuții. De o lună și ceva am spus că am nevoie de o pauză, și clubul cred că are nevoie de altceva, și jucătorii. Mă bucur că cei de la CFR au reușit să aducă un antrenor foarte bun”, a spus fostul antrenor al clujenilor, potrivit Digi Sport.

