Fotbaliștii FCSB-ului arată cu degetul spre Bălgrădean: „Trebuia să ne anunțe”

Jucătorii FCSB se simt trădați, deoarece FCSB și CFR Cluj s-au calificat în play-off și luptă pentru câștigarea campionatului în acest sezon.

„Nu că ne-a afectat, dar am rămas surprinşi. După părerea mea, trebuia să anunţe. Fiecare îşi alege drumul în viaţă, dar trebuie să ne spună şi nouă, cei cu care se schimba în vestiar. Eu am aflat când avea geanta pe umăr şi pleca din cantonament. Înainte să plecăm la Sibiu, adică miercuri. Nu i-am urat baftă. El nu ne-a spus cu ce echipă a semnat, dar nu ştiam că a semnat cu CFR. După am aflat. Ne-a spus doar că a semnat cu o altă echipă”, a spus Florin Tănase la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Deși recunoaște că Bălgrădean este o pierdere importantă pentru echipă, Tănase este încrezător că Vlad îl va înlocui cu succes între buturi pe portarul de 31 de ani.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.