EXCLUSIV | Viceprimarul Sectorului 2 stă cu suporterii la derby! De ce și-a luat card DDB

Dan Cristian Popescu, cel care va candida din partea PNL la Primăria Sectorului 2, a reușit să ducă problema refacerii stadionului Dinamo pe masa premierului Ludovic Orbanși a ministrului de Interne, Marcel Vela.

Până atunci, Dinamo încearcă să repare imaginea unui sezon nereușit printr-o victorie în derby-ul cu FCSB, programat astăzi, pe Arena Națională, de la ora 20.00.

Viceprimarul Sectorului 2 se va afla în tribună, în mijlocul fanilor dinamoviști.

„Echipa trebuie ajutată acum, când are cel mai mult nevoie. Acum, la greu, Dinamo are nevoie de sprijin. Astfel, am decis să devin membru DDB, am făcut-o cu toată inima, am considerat că pot și eu să pun un fir de nisip în această clepsidră a familiei dinamoviste.

Suporterii din galeria lui Dinamo au fost întotdeauna cei mai inimoși din țară. Galeria dinamovistă este recunoscută și la nivel european ca fiind una dintre cele mai frumoase.

Prin prezența lor, prin coregrafie, suporterii au adus mereu un plus.

Eu, oricum, continui demersurile pe cale administrativă pentru refacerea stadionului Dinamo. Am discutat inclusiv cu premierul României și a promis că va căuta soluții pentru a ne ajuta.

Refacerea stadionului este extrem de importantă, atât pentru suporteri, cât și pentru echipă. Este, de altfel, un element esențial, în opinia mea, pentru readucerea echipei la nivelul la care a fost„, a declarat, pentru Realitatea Sportivă, Dan Cristian Popescu.

Viceprimarul Sectorului 2 a oferit și un pronostic pentru derby.

