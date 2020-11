EXCLUSIV FOTO | O mare campioană, oferită ca “trofeu” interlopilor: “Dacă primesc vreo propunere, trebuie să tac”

Ioana vorbește despre agresiune sexuală, violență și legături ilicite între coordonatorul echipei de sanie a României și elevele sale.

Medaliate europene, exploatate sexual

Într-o serie de declarații incendiare pentru Realitatea Sportivă, Ioana Gheorghe spune că Paul Neagu le obligă pe fete să se îmbrace provocator și să accepte avansurile cunoscuților pe care acesta îi aduce la pensiunea sa de pe litoral.

“Eu 11 luni din an sunt la Constanța, la pensiunea pe care Paul Neagu o are, și sunt obligată să mă îmbrac provocator în timp ce el are întâlnire cu fel și fel de oameni din lumea interlopă, iar în cazul în care primesc vreun avans sau vreo propunere eu trebuie să tac din gură.

O singură dată mi-am permis să îl întreb pe unul dintre indivizi ceva, iar când am ajuns acasă am avut parte de abuzuri verbale, a început să urle, să mă jignească. Acest lucru li se întâmplă și colegelor mele”, a povestit Ioana.

Paul Neagu nu se dă în lături nici de la violență, atunci când vine vorba de fetele pe care le antrenează.

