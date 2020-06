După Hermannstadt, încă o echipă era aproape să nu ia licența: “Am plătit din buzunarul nostru”

Astra a fost una dintre ele iar giurgiuvenii s-au salvat grație a doi dintre oficialii clubului. Dani Coman și Petre Buduru au contribuit cu anumite sume de bani pentru ca fosta campioană să stingă toate datoriile.

„Am plătit și eu și Dani Coman salarii din buzunarul nostru și o să ne luăm banii din drepturile TV. Am ajutat, că așa e normal, dacă am putut să dăm o mână de ajutor, am dat. Nu au fost însă sume mari, cât am putut noi.

Și s-a făcut cesiune la Liga Profesionistă de Fotbal să ne luăm banii înapoi când o să intre banii de la televiziuni”, a declarat Petre Buduru, președintele Comitetului Director al Astrei pentru ziare.com.

Dacă licența pentru Liga 1 a fost luată, alb-negrii au picat examenul UEFA. Forul european i-a refuzat Astrei accesul în competițiile continentale la începutul acestei luni.

Vezi mai multe detalii pe realitateasportiva.net.