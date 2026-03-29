Eduard Suciu a murit

Născut la 7 iulie 1952, Suciu și-a construit reputația în cadrul clubului CSA Steaua București, unde, în anii ’80, a făcut parte dintr-o generație de excepție. Alături de nume importante precum Florica Murariu sau Radu Durbac, a contribuit la una dintre cele mai dominante perioade din istoria echipei. În tricoul Stelei, a cucerit opt titluri naționale, confirmând statutul clubului militar drept o forță a rugby-ului autohton.

La nivel internațional, Eduard Suciu a evoluat pentru Echipa națională de rugby a României în perioada 1976-1982, pe postul de mijlocaș la grămadă, bifând 10 selecții. După retragerea din activitatea competițională, și-a continuat parcursul în rugby din postura de antrenor.

În anii ’90 a revenit la Steaua ca tehnician, iar ulterior a preluat conducerea tehnică a naționalei României, între finalul lui 1999 și toamna anului 2000. Sub coordonarea sa, „Stejarii” au reușit să câștige prima ediție a Rugby Europe Championship, performanță importantă pentru rugby-ul românesc. De-a lungul carierei de antrenor a mai pregătit formații precum Rulmentul Bârlad și Stejarul Buzău, reușind cu aceasta din urmă promovarea în SuperLiga în 2013.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face începând de mâine, 30 martie, când trupul neînsuflețit va fi depus la capela cimitirului Ghencea Militar I. Ceremonia de înmormântare este programată pentru ziua de marți, 31 martie, la ora 12:00.

Dispariția sa lasă un gol în lumea rugby-ului românesc, unde Eduard Suciu va rămâne în memoria colectivă drept un profesionist dedicat și un om care și-a pus amprenta asupra acestui sport.