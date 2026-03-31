Erou al generației de aur din 1994

Borislav Mihailov a rămas în memoria fanilor ca liderul generației care a reușit performanța istorică de a duce naționala Bulgariei până pe locul patru la FIFA World Cup 1994. Evoluțiile sale din acel turneu au contribuit decisiv la unul dintre cele mai mari rezultate din istoria fotbalului bulgar.

De-a lungul carierei internaționale, fostul portar a bifat 102 selecții pentru echipa națională, devenind un simbol al devotamentului și al performanței.

Probleme de sănătate în ultimii ani

Fostul internațional bulgar se afla în comă indusă încă din noiembrie 2025, după ce suferise complicații medicale grave. În ciuda eforturilor medicilor, starea sa nu s-a îmbunătățit, iar decesul a fost confirmat marți.

După retragerea din activitatea sportivă, Mihailov a continuat să influențeze fotbalul din Bulgaria din postura de conducător. Acesta a fost președinte al Bulgarian Football Union în perioada 2005-2019, dar și ulterior, între 2021 și noiembrie 2023.

Mandatul său a fost marcat și de controverse, fiind nevoit să demisioneze în 2019 după incidentele rasiste petrecute la un meci de calificare pentru UEFA Euro 2020 împotriva Angliei.

Implicare la nivel european

La nivel internațional, Borislav Mihailov a fost un apropiat al președintelui Gianni Infantino și a ocupat funcția de membru în Comitetul Executiv al UEFA între 2011 și 2019.

Moartea sa marchează dispariția unei figuri emblematice a fotbalului est-european, lăsând în urmă o moștenire importantă atât pe teren, cât și în conducerea sportului.