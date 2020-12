Cornel Dinu a iesit pozitiv la testul pentru COVID-19

Cornel Dinu are o parte dintre simptomele de COVID-19. Se simte rău, slăbit, are gâtul inflamat, dar nu a făcut febră și nici nu și-a pierdut gustul sau mirosul. Un prim test rapid a ieșit pozitiv, apoi „Procurorul” a anunțat DSP-ul și așteaptă ambulanța cu echipaj specializat care să-i facă testul PCR, scrie fanatik.ro.

Cornel Dinu a resimțit zilele trecute o oboseală accentuată, dureri musculare în tot corpul, ieri nu a putut să mănânce nimic, dar astăzi starea sa a fost mai bună, a mâncat și s-a simțit mai bine.

Dimineață a avut o temperatură maximă de 37,2 grade Celsius și febra i-a scăzut apoi continuu, până la valoarea de 35,9 în urmă cu o jumătate de oră.

„Mi-a venit rezultatul așa complicat, atâtea coduri îmi cerea ca să văd finalul… M-a ajutat Cristi Balaj să deschid mesajul ca să văd ce am… Parcă era secret de stat, nu un rezultat de test… Țara secretomaniei…”

„Astăzi m-am trezit bine, am o oxigenare perfectă, 97-98, față de limita inferioară de normalitate, 91, dar am senzația că n-am aer din cauza problemelor mele mai vechi cu inima. Simptom caracteristic cardiacilor… eu îl am de vreo opt ani… Te obișnuiești cu răul… Mi-a spus medicul de familie să urmăresc să nu-mi scadă saturația asta sub 92”

„O să stau în casă două, trei săptămâni, e mai bine așa, am mai stat și în martie, aprilie, aproape două luni am stat în casă când s-a declanșat mizeria asta… Oricum n-ai ce face pe-afară cu toate interdicțiile astea”