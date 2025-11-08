La înmormântarea de la Oradea au fost prezenţi, printre alţii, Răzvan Burleanu, Anghel Iordănescu, Marius Lăcătuş, Ladislau Boloni, Gabi Balint sau Tudorel Stoica.

De asemenea, la ceremonie a participat şi Alexandra Duckadam, văduva portarului Helmut Duckadam, supranumit „eroul de la Sevilia.

Pe aleea pe care era dus sicriul lui Emeric Ienei, câţiva microbişti au lansat fumigene roşii.

Fostul tehnician Emeric Ienei, care în 1986 a adus Cupa Campionilor Europeni la Bucureşti câştigând trofeul cu Steaua, a încetat din viaţă miercuri, la 88 de ani.