Leonard Doroftei a plecat în Canada în 2019, a făcut școala de antrenori de box, și-a luat diplomele necesare, iar acum antrenează copii.

”Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: «Daaa, dar el e din Europa!».

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: «Bam, bam, bam!». S-au uitat toți la mine și au făcut: «What the fuck are you doing here, man?» (n.r. – Ce dracu’ cauți tu aici?)”, a dezvăluit Leonard Doroftei.

