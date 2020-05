Bergodi a dezvăluit principalul obiectiv din contract! “Sunt decis să fac ceva important la Craiova”

Universitatea Craiova ocupă locul 3 în clasamentul play-off-ului Ligii 1, la egalitate de puncte cu FCSB. Mai sunt 8 runde de jucat.

“Sincer, nu mă așteptam să ajung acum la Craiova. Credeam că prin august-septembrie voi avea șansa să mă întorc în România. Pot să spun că 30% sunt român, am petrecut mult timp aici. E a doua casă pentru mine. Prima oară am venit în 2005, când am antrenat FC Național. Am venit într-un campionat foarte bun și de asta am activat foarte mult în România. Sunt mândru că pot să antrenez în România.

E un mic campionat, sigur că pot să apară surprize. În contract, este foarte important ca echipa să ajungă în cupele europene, în faza grupelor. Dar acum obiectivul principal este campionatul. Vreau să dau 120%, pentru mine este o ocazie foarte, foarte importantă. Sunt decis să fac ceva important la Craiova.”

