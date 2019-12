13 jucători vor pleca de la FCSB! Anunțul ferm al lui Gigi Becali. Care este situația lui Planic

FCSB a avut un debut dezastruos de sezon și a fost pe ultimul loc în Liga 1. În acest moment, vicecampioana României ocupă locul 6, ultimul care asigură participarea în play-off.

FCSB are 30 de fotbaliști într-un lot evaluat la aproximativ 40 de milioane de euro. Dennis Man este cel mai valoros jucător, cotat la 5,5 milioane de euro.

„N-am cum să nu fiu ferm. Să-i luăm pe rând. Sunt așa: Chorbadzhiyski. Mai e unul căruia nu vreau să-i spun numele, că nu vreau să-l supăr. Apoi mai e fundașul de la Astra, Stan. 4 – Momcilovic. 5 – Pintilii, și el vrea să renunțe din vară. 6 – Moutinho. 7 – Salomao. 8 – Adi Popa. 9 – Tsoumou. Și mai este unul… 10, cred că Filip, că îi expiră contractul. Sunt 10 cărora le expiră contractul în vară! Nu îi dau afară, le expiră contractele! Nu le prelungesc contractele pentru că v-am spus cum se face la FCSB! Lui Planic nu-i expiră contractul, mai are încă un an.

Uite, Gnohere și Hora! 11 și 12! Pe Gnohere am cerut un milion și am primit 500 000… nu vreau să-l vând. Să plece liber la vara și gata. Să stea să ne ajute la campionat, pentru că nu avem atacant mai bun decât el. Am încercat aseară cu Tănase, dar nu e mai bun ca Gnohere. Sunt 12 jucători care pleacă, nu 10! A, mai e Belu, și el pleacă! 13 jucători. Sunt fotbaliști de care uit. Dacă mai stau să mai fac calcule… sunt 14„, a spus Gigi Becali.