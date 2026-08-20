Incident revoltător într-o piață din Buzău. O femeie în vârstă ar fi fost jignită și alungată de un polițist local

Un incident petrecut într-o piață din Buzău a provocat reacții puternice în mediul online. O femeie în vârstă, despre care martorii spun că este bolnavă și se deplasează cu dificultate, ar fi fost jignită și alungată de un angajat al Poliției Locale. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, iar imaginile au devenit rapid virale.
Scenele surprinse într-o piață din municipiul Buzău au stârnit indignare în rândul celor care au văzut imaginile. O femeie de aproximativ 85 de ani ar fi fost certată și îndepărtată din zona în care își comercializa produsele.
Potrivit persoanei care a filmat incidentul, femeia ar fi fost tratată într-un mod agresiv verbal de un angajat al Poliției Locale.
Bătrâna își strânge produsele în timp ce este certată
În imaginile publicate online se poate observa femeia în vârstă în timp ce își adună produsele, fără să riposteze la reproșurile care i-ar fi fost adresate.
Martorul care a făcut publică filmarea susține că femeia este bolnavă și se deplasează cu dificultate. În ciuda acestui fapt, aceasta nu ar fi răspuns provocărilor, ci și-ar fi strâns lucrurile și s-ar fi pregătit să plece.
Potrivit relatării care însoțește imaginile, printre expresiile care i-ar fi fost adresate femeii s-ar fi numărat „nesimțito”, „încăpățânato” și „pleacă de aici”.
Afirmațiile provin din postarea celui care a filmat scena și nu reprezintă, în acest moment, o concluzie oficială a autorităților cu privire la comportamentul angajatului.
Filmarea a devenit virală pe rețelele de socializare
Persoana care a surprins imaginile a criticat public modul în care femeia ar fi fost tratată și a cerut autorităților să verifice situația.
Filmarea a circulat rapid pe rețelele de socializare, inclusiv pe TikTok, iar numeroși utilizatori au reacționat și au solicitat explicații din partea autorităților locale.
În comentariile publicate online, mai multe persoane au cerut Primăriei Buzău să analizeze imaginile și să stabilească dacă angajatul Poliției Locale a respectat regulile de conduită și atribuțiile de serviciu.
Reacții după incidentul din piață
Cel care a făcut publică filmarea susține că femeia ar avea o situație financiară dificilă și o pensie de aproximativ 1.280 de lei.
În mesajul publicat online, acesta critică atitudinea pe care susține că ar fi avut-o polițiștii locali față de femeie și afirmă că aceasta ar fi fost speriată și incapabilă să răspundă verbal.
Cazul a generat un val de reacții, internauții cerând ca situația să fie verificată și, dacă acuzațiile se confirmă, să fie luate măsurile care se impun.
Deocamdată, informațiile prezentate în spațiul public provin în principal de la martorul care a realizat filmarea. Pentru stabilirea exactă a celor întâmplate este necesară și poziția oficială a Poliției Locale Buzău și a Primăriei Buzău.