Incident revoltător într-o piață din Buzău. O femeie în vârstă ar fi fost jignită și alungată de un polițist local

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 23:20

Un incident petrecut într-o piață din Buzău a provocat reacții puternice în mediul online. O femeie în vârstă, despre care martorii spun că este bolnavă și se deplasează cu dificultate, ar fi fost jignită și alungată de un angajat al Poliției Locale. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, iar imaginile au devenit rapid virale.

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