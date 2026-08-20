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Social· 1 min citire
Schimbări la șefia caselor de asigurări de sănătate: 20 de posturi de director general, scoase la concurs de CNAS
Foto/Arhivă
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a scos la concurs posturile de director general pentru 20 de case județene și instituții speciale, printre care Ilfov, Prahova, Timiș, Dolj sau CASAOPSNAJ.
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