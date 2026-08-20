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Social· 2 min citire
Angajații din casele de pensii, nemulțumiți că le scad veniturile după noua lege a salarizării
Foto/Arhivă
Angajații din casele teritoriale de pensii își exprimă nemulțumirea față de forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că propunerile avansate de Ministerul Muncii conduc la o scădere a veniturilor nete comparativ cu variantele discutate anterior.
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