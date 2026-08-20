Inconștiență maximă. Un turist străin a urcat pe munte în încălțăminte de stradă și cu mai multe bagaje. A fost recuperat de salvamontiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 20:15

Un turist străin, echipat necorespunzător pentru munte, cu haine și încălțăminte de stradă și având mai multe bagaje, printre care și un cort, a fost recuperat joi de salvamontiștii prahoveni dintr-o zonă greu accesibilă.

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