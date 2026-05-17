Afacerea cu struți din Argeș care a trecut granițele României

O afacere pornită din pasiune într-un mic sat din Argeș a reușit să treacă granițele României. O fermă de struți trimite astăzi produse în mai multe țări din regiune, iar cererea crește de la an la an. În spatele succesului, stă însă un efort uriaș, investiții multe și un vis îndrăzneț care a transformat o fermă de familie într-un brand cunoscut peste hotare.

Cererea pentru carnea și ouăle de struți este tot mai mare

Totul a început în urmă cu aproape două decenii când familia a decis să investească într-un domeniu mai puțin cunoscut în România.

Ferma s-a dezvoltat cu timpul, iar profitul a fost mereu reinvestit pentru a extinde afacerea.

Administratorul fermei susține că interesul pentru acest tip de afacere este în creștere, iar pe piață este loc suficient pentru noi producători.

Fermierul din Argeș spune că succesul nu vine peste noapte, ci prin multă muncă, seriozitate și printr-o adaptare continuă la cerințele pieței.