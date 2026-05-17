Nea Gheorghe și-a transformat casa într-un adevărat altar. Povestea unui om care trăiește pentru suflet și mântuire

Sursă: Realitatea PLUS

Într-o perioadă în care mulți oameni spun că nu mai au timp pentru liniște sau credință, un bătrân din Bucovina și-a transformat casa într-un loc de rugăciune. Pereții sunt plini de icoane adunate din peste tot din țară dar și din străinătate, iar fiecare obiect are povestea sa. La 75 de ani, nea Gheorghe spune că și-a dedicat viața lui Dumnezeu și că adevărata bogăție nu stă în lucrurile materiale. Urmăriți în minutele următoare o poveste care a impresionat o întreagă comunitate.

Nea Gheorghe: „Tehnologia îți fură timpul de mântuire!”

Într-un sat liniștit din Pojorâta, județul Suceava, nea Gheorghe trăiește într-o casă în care candelele nu se sting niciodată. Încă din copilărie, mama lui l-a dus la mănăstiri și i-a insuflat credința care avea să îi schimbe viața. Astăzi, la 75 de ani, spune că tot ce a strâns pune în slujba sufletului.

Bărbatul consideră că lumea modernă îi îndepărtează pe oameni de lucrurile cu adevărat importante, iar tehnologia irosește timpul pe care l-am putea dedica rugăciunii.

Camera în care se roagă este plină de icoane și cărți bisericești adunate din lumea întreagă.

Bătrânul consideră că averea nu înseamnă nimic fără fapte bune, iar omul trebuie să rămână pe calea dreaptă, indiferent de ispitele lumii.