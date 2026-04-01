Testul care măsoară transmisia nervoasă

Furnicăturile, amorțeala, slăbiciunea sau durerile care merg pe un traseu nervos pot sugera o problemă a nervilor sau a mușchilor. În astfel de cazuri, investigațiile trebuie să clarifice unde este afectarea și cât de severă este.

Electromiografia este o investigație care evaluează funcția nervilor și a mușchilor prin măsurarea activității electrice. De obicei, include studii de conducere nervoasă, cu mici stimuli electrici aplicați la nivelul pielii, și o parte de EMG propriu-zisă, care poate implica un ac fin pentru a înregistra activitatea musculară. Scopul este să diferențieze o compresie de nerv de o neuropatie, o radiculopatie sau o boală musculară.

Pentru pacient, contează câteva lucruri simple: electromiografia se face la indicația specialistului, în funcție de simptome, și rezultatul trebuie interpretat împreună cu examenul clinic și, uneori, cu imagistica. Există un mic disconfort, de regulă suportabil și de scurtă durată, dar informația obținută poate orienta decisiv tratamentul și recuperarea.

Ai grijă de tine!

